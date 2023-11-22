ФБР координує розслідування разом з місцевими та федеральними правоохоронними органами.

Прикордонний перехід між США в місті Буффало (штат Нью-Йорк) і Канадою закрили після вибуху автомобіля на КПП на мосту біля Ніагарського водоспаду, пише CNN. Відомо, що автомобіль намагався в'їхати з американського боку кордону.

Джерела Fox News і CNN стверджують, що в автомобілі знаходилися дві людини, вони обидві загинули. Співробітник прикордонної служби постраждав. Також Fox News повідомляє, що вибух розслідується як спроба теракту.

"Вибух автомобіля на кордоні США і Канади був "спробою теракту" з "великою кількістю вибухівки в автомобілі", - йдеться в повідомленні.

ФБР координує розслідування разом з місцевими та федеральними правоохоронними органами. Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хоукул проінформована про вибух і "уважно стежить за ситуацією", уточнює "Голос Америки".

Правоохоронці не виявили слідів вибухівки або вибухового пристрою під час первинного огляду місця вибуху автомобіля на Райдужному мосту на кордоні США та Канади, передає телеканал NBC.

За даними телеканалу, авто на високій швидкості врізалося в конструкцію контрольно-пропускного пункту, після чого спалахнуло і вибухнуло.

Вибухи в США - інші випадки

У США на газовому заводі OneOk стався вибух. Завод знаходиться в штаті Оклахома, місто Медфорд. За інформацією видання ABC News, відразу після вибуху на заводі почалася сильна пожежа. Представники OneOk заявили, що весь персонал заводу знаходиться на обліку. За попередніми даними, постраждалих немає. Поліція евакуювала всіх жителів В радіусі 2 миль від заводу. Крім того, поліція закликала утриматися від поїздок через Медфорд.

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