Відразу після вибуху почалася сильна пожежа.

У США на газовому заводі OneOk стався вибух.

Про це повідомляє ABC News. Завод знаходиться в штаті Оклахома, місто Медфорд.

За інформацією видання, відразу після вибуху на заводі почалася сильна пожежа.

Представники OneOk заявили, що весь персонал заводу перебуває на обліку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Поліція евакуювала всіх жителів В радіусі 2 миль від заводу. Крім того, поліція закликала утриматися від поїздок через Медфорд.

Вибухи на заводах:

У лютому 2022 року в американському штаті Північна Кароліна сталася пожежа з подальшим вибухом на заводі з виробництва добрив.

17 червня 2022 року сталася пожежа на хімзаводі в Запорізькій області.

Вас також можуть зацікавити новини:

На Дніпропетровщині під час пожежі загинуло немовля: дитина згоріла живцем

На Миколаєві ліквідували пожежу на спортивній базі, в яку потрапили боєприпаси

Лісові пожежі: люди залишають свої будинки в Афінах та Каліфорнії