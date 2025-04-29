Патрушев заявив, що НАТО відпрацьовує захоплення Калінінграда

Помічник Путіна стверджує, що сили НАТО нібито тренуються наступати на території від Вільнюса до Одеси.

Помічник правителя РФ, голова Морської колегії Микола Патрушев звинуватив НАТО у" відпрацюванні захоплення" Калінінградської області.

Як повідомляє The Moscow Times, Патрушев заявив, що країни Північноатлантичного альянсу на навчаннях біля кордонів Росії нібито відпрацьовують захоплення Калінінграда.

"Другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання, на яких відпрацьовує сценарії захоплення Калінінградської області, блокування судноплавства на Балтиці та в Чорному морі, превентивних ударів по місцях постійного базування російських сил ядерного стримування", - сказав він.

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За його словами, сили НАТО нібито тренуються наступати на території від Вільнюса до Одеси.

Крім того, Патрушев переконаний, що безпеці Росії відкрито загрожують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та генсек НАТО Марк Рютте. На його переконання, Британія прагнене отримати вплив у Чорноморському регіоні. Лондон, за версією російського чиновника, вже сформував "протимінну коаліцію", а зараз хоче супроводжувати торгові кораблі своїм військово-морським флотом

Петрушев заявив, що Росія відповідатиме "адекватно та пропорційно" на наміри Великої Британії та низки країн Євросоюзу щодо Ленінградської та Калінінградської областей.

"Якщо дипломатичні чи правові інструменти не мають дії, то безпеку російського судноплавства буде готовий забезпечити наш військово-морський флот. Гарячим головам у Лондоні чи Брюсселі потрібно це чітко розуміти", - заявив він.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше майор запасу Олексій Гетьман назвав можливі сценарії нападу Росії на НАТО. За його словами, спочатку РФ спробує використати гібридні атаки на країни НАТО, аби перевірити, як на це буде реагувати Альянс.

Водночас нардеп Роман Костенко оцінив ризики нападу РФ на НАТО. Він вважає, що все залежить від того, як розвиватимуться бойові дії на території України.

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