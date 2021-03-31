У країні вже діяв надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

У Молдові ввели надзвичайний стан у зв'язку з епідемією коронавірусу.

З пропозицією ввести в країні НС напередодні виступив уряд. 31 березня парламент на своєму засіданні 52 голосами підтримав це рішення, пише NewsMaker.

Читайте такожКиїв запроваджує локдаун з 5 квітняУ Молдові вже діяв надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я. Режим повного надзвичайного стану, зокрема, передбачає, що у країні не можна проводити жодні вибори, а уряд при цьому отримує більше повноважень, зазначає видання.

Надзвичайний стан у Молдові ввели на 60 днів — з 1 квітня по 30 травня 2021 року. Тепер уряд повинен підготувати список обмежувальних заходів. Як повідомив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Аурелій Чокой, Нацкомісія громадського здоров'я збереться на засіданні 1 квітня.

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Автор: Катерина Комолова