Вертоліт повинен був провести інспекцію наслідків урагану Грейс, що пройшов в регіоні.

У Мексиці вертоліт ВМС Мі-17 впав відразу після зльоту.

Про це в Twitter повідомив губернатор штату Веракрус Куітлауак Гарсіа.

Інцидент стався в середу, 25 серпня. Вертоліт повинен був провести інспекцію наслідків урагану Грейс, який пройшов в регіоні. На борту перебували 20 осіб, у тому числі представники влади штату Веракрус і військовослужбовці. Зокрема, там летів міністр внутрішніх справ штату Ерік Сіснерос. Він отримав легкі травми при падінні. Загиблих в результаті аварії немає.

"Дякую за підтримку після аварії з вертольотом ВМФ, на якому ми інспектували райони, постраждалі від урагану "Грейс". На щастя, обійшлося без людських жертв. Ми продовжуємо допомагати, хоча є і постраждалі", - написав Сіснерос на своїй сторінці в Twitter.

На опублікованому записі очевидців видно, що вертоліт став різко втрачати висоту, закручуватися і в результаті впав. Внаслідок аварії хвостова балка вертольота повністю зруйнувалася.Також пошкодження отримали лопаті і фюзеляж.

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Автор: Денис Прядко