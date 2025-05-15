У міру прибуття українського президента Володимира Зеленського в Анкару перспективи будь-якої угоди про припинення війни стають туманними.
Як пише видання The Wall Street Journal (WSJ), російський диктатор Володимир Путін проігнорував заклик Зеленського зустрітися для прямих переговорів на високому рівні в Туреччині. Замість себе володар Кремля відправив туди команду своїх чиновників, що поставило під сумнів саму можливість переговорів між сторонами.
Річ у тім, як зазначило видання, що російську команду переговірників очолив помічник Путіна Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександр Фомін - ті самі люди, яких диктатор відправляв вести переговори про капітуляцію України на початку війни.
Видання нагадало, що остання сесія цих перемовин відбулася у Стамбулі в березні 2022 року, і вони припинилися, оскільки Росія зазнала військової поразки і вивела війська з-під Києва та інших районів північної України.
Переговори в Туреччині
Сьогодні у Стамбулі мають відбутися переговори між Україною та РФ про закінчення війни. На зустрічі також будуть представники США.
Учора пізно ввечері стало відомо, що Путін затвердив склад делегації для переговорів з Україною. Так, делегацію РФ очолить Володимир Мединський.
Також учора американський президент Дональд Трамп натякав, що може приїхати на переговори, однак пізніше стало відомо, що він відмовився від цієї ідеї.