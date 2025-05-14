Їм вдалося це зробити, незважаючи на його небажання відправляти делегацію, якщо Путін не приїде.

Американські та європейські чиновники у вівторок ввечері відрадили українського президента Володимира Зеленського від крайніх заходів після того, як він, розчарувавшись розвитком запланованих на цей тиждень переговорів, заявив, що не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими офіційними особами в Туреччині. Про це повідомили два дипломати, знайомі із ситуацією, пише The Washington Post.

Чиновники наголосили, що вкрай важливо відправити хоча б делегацію високопоставлених помічників, включно з главою адміністрації Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, але зіштовхнулися з неодноразовим спротивом із боку українського лідера.

"Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати", - сказав один із дипломатів.

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Зазначається, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф переконав українців, що участь у прямих переговорах із Росією - це безпрограшна ситуація: якщо вони з'являться, а Росія ні, Москва матиме поганий вигляд і понесе наслідки.

Два дипломати, знайомі з ходом переговорів, заявили, що якщо Україна і Росія приїдуть, сторони можуть наблизитися до припинення вогню і закінчення війни.

Переговори в Туреччині

Володимир Зеленський заявив, що чекає інформації про те, хто представлятиме Росію на зустрічі в Туреччині 15 травня. За його словами, Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Зеленський згадав можливі переговори, говорячи про російські обстріли за останню добу.

Він вважає, що відсутність візиту глави РФ Володимира Путіна до Туреччини для зустрічі з ним означатиме відмову росіянина від політичної перемоги.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк стверджував, що Зеленський вирішить, чи варто вести переговори з делегацією РФ у Туреччині, якщо там не буде Путіна.

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