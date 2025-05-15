Раніше президент США допускав таку можливість.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не приєднається до переговорів між Україною та РФ, які мають відбутися у Туреччині 15 травня. Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє Reuters.

Sky News нагадало, що днями президент США допустив можливість його присутності на переговорах у Стамбулі. При цьому він наголошував, що відвідає їх лише за умови, якщо там зʼявиться і російський правитель Володимир Путін.

Останній, вочевидь, їхати до Туреччини не збирається. Імені Путіна немає в оприлюдненому Кремлем списку делегатів. Очолить російську команду його помічник Володимир Мединський. До складу делегації також не увійшов жоден міністр – до Стамбула їдуть заступник міністра закордонних справ Галузін Михайло Юрійович і заступник міністра оборони Олександр Фомін.

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Переговори в Туреччині: хто представить Україну

За даними ЗМІ, до складу української делегації, яка летить до Стамбула на переговори, є не лише президент Зеленський. Туди планує вирушити також керівник ОП Андрій Єрмак.

Крім того, до складу делегації увійдуть міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква.

У Туреччині також перебуває міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він уже встиг зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо та американським сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати нашу співпрацю у конструктивному та взаємовигідному руслі", – розповів глава МЗС.

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