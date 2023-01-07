Увечері в суботу, 7 січня 2023 року, в російському селищі Моква, яке знаходиться під Курськом, спалахнула пожежа. В результаті загоряння у місцевих жителів зникла електроенергія.
Як повідомляє один з місцевих Телеграм-каналів, у Мокві горить трансформаторна підстанція. Станом на зараз пожежу нібито локалізовано.
Зазначається, що через пожежу світло також відсутнє у сусідньому селищі 2-га Моква. Крім того, весь приватний сектор залишився без опалення за температури -22 градуси.
При цьому повідомляється, що в небі над Курськом ввечері нібито був помічений безпілотний літальний апарат.
Пожежі в Росії: останні новини
6 січня в Москві раптово спалахнула одна з будівель Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Попередньо повідомляється, що можливою причиною загоряння могло стати коротке замикання.
У російському Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе 5 січня загорілося більше 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".
Раніше також повідомлялося про те, що в Новому Осколі Бєлгородської області Росії горить військовий об'єкт. За інформацією очевидців, було чути вибухи, схожі на детонацію боєприпасів.
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