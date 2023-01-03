Люди повідомляють, що чули вибухи, схожі на детонацію БК. Однак прильотів у цьому районі нібито не було.

У Новому Осколі Бєлгородської області Росії горить військовий об'єкт. За інформацією очевидців, чути вибухи, схожі на детонацію боєприпасів.

Відео пожежі публікують місцеві пабліки. А очільник адміністрації Новоосколського міського округу РФ Андрій Гриднєв стверджує, що горіла "тимчасова споруда":

"У межах міста, в результаті необережного поводження з вогнем, сталося загоряння тимчасової споруди. Постраждалих немає".

"Хлопки" в Бєлгороді та області

Бєлгород розташований поблизу кордону з Україною. Саме з Бєлгородської області окупанти запускають ракети по Харкову та області. У регіоні періодично лунають вибухи.

Так, в кінці серпня в Бєлгородській області сталося загоряння складу з боєприпасами.

11 жовтня в місті Шебекіно був "приліт", загорілася підстанція. А 13-го числа в Бєлгороді ракета, яку запускали бомбити Харків, вдарила по житловому будинку росіян. 16 жовтня в Бєлгороді "прилетіло" в районі аеропорту.

18 грудня в Бєлгороді пролунала серія вибухів. РосЗМІ одразу почали писати про те, що над містом працює система ППО. Повідомлялося, що в деяких будинках повибивало скло.

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