Обраний президент Джо Байден підкреслив прихильність США боротьбі за свободу віросповідання в усьому світі.

Обраний президент США Джо Байден привітав православних християн із Різдвом.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Ми з Джилл бажаємо щасливого Різдва православним християнам у США та в усьому світі. Цей заповітний час цього року виглядає інакше, ніж завжди. Багато сімей оплакують рідних, чиє місце за столом тепер порожнє, або відмовляються від улюблених святкових традицій, щоб убезпечити один одного. Проте, святкуючи народження Ісуса Христа, ми пам'ятаємо, що віра, надія та любов продовжують освітлювати шлях навіть у найтемніші дні та підтримають нас у найважчих випробуваннях», - заявив Байден.

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«Відзначаючи важливий внесок православних християн у життя США та всього світу, ми підтверджуємо право всіх людей сповідувати релігію на свій розсуд, а також підкреслюємо свою прихильність справі захисту релігійних меншин, які часом стикаються з дискримінацією та насильством. Ми з надією дивимося в новий рік та разом із нашими православними сестрами й братами молимося за мир, справедливість та зцілення в усьому світі», - підкреслив обраний президент США.

Перемога Байдена на виборах у США

Сьогодні, 7 січня, Конгрес США затвердив перемогу Байдена на виборах президента.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: Вікторія Токарєва