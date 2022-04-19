Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів, зазначають розвідники.

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони України.

"Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії "у Європейському континентальному районі у регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході".

"Одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда до задуму на перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії у район виконання завдання", - додають у ГУР.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не лише захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й обстрілюють мирних жителів та багатоповерхівки міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні та взяти участь у вторгненні на стороні РФ. Відомо, що окупанти запускають ракети по Україні з білоруських аеродромів.

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