Росія замовила іранські 'Шахеди' ще до повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Він зазначив, що Тегеран "дав слово", що перша партія була доставлена в межах домовленостей до 24 лютого 2022 року.

Росія замовила в Ірану партію ударних безпілотників типу Shahed ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Згодом співпраця країн посилилась і Тегеран передав Москві тисячі цих безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

"Після початку війни нам було важко. Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна намагалась розв'язати це питання дипломатичним шляхом. Офіційний Тегеран запевнив Київ, що цей пакет був замовлений Росією до війни.

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"А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що атаки на іранські об'єкти, пов'язані з виробництвом зброї, зменшують здатність Тегерану постачати Росії дрони, які використовуються для атак на Україну.

"Ті атаки, які зараз відбуваються на Іран, допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, яка вбиває людей. Тож так, я вважаю, що це потужний і правильний крок", – заявив він.

"Шахеди" в армії РФ

Як повідомляв УНІАН, Іран постачає Росії ударні безпілотники Shahed, які активно використовуються для атак на Україну. З початку 2025 року РФ налагодила власне виробництво дронів під назвами "Герань-2" і "Герань-3", з модифікаціями для захисту від РЕБ і потужнішими боєголовками.

За оцінками, Росія виробляє до 2500 дронів щомісяця. "Шахеди" стали головним інструментом масових атак на українську інфраструктуру.

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