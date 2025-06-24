На Сумщині постраждали люди.

У ніч на 24 червня в українському небі знову літають дрони-камікадзе типу "Shahed", сили протиповітряної оборони відбивають нову російську атаку на країну.

Оновлено о 03:00: Мер Харкова Терехов повідомляє про влучання на територію приватного будинку. За допомогою ніхто не звертався.

Тим часом на Сумщині під масованою атакою дронів опинилося селище Верхньосироватської громади. Загинули чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик:

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"Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон - назавжди. Щирі співчуття їхнім близьким".

За даними ОВА, троє людей перебувають у лікарні, одна з них - у тяжкому стані. Відомо про руйнування будинків та пожежу.

Оновлено о 02:45: За попередньою інформацією, у Харкові під атакою БПЛА також опинилося цивільне підприємство. Наслідки усіх прильотів уточнюються.

Оновлено о 02:40: Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов пише про ще два "прильоти" в Немишлянському районі міста.

Оновлено о 02:35: Терехов повідомив про третій вибух у Харкові, над містом залишаються російські ударні безпілотники.

Оновлено о 02:30: Дрони на Київщині наближаються до Києва з півдня.

За попередніми даними, у Харкові один з "прильотів" стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі. У найближчих будівлях вибиті шибки, інформації про постраждалих немає. В бік міста ще летять "шахеди".

Оновлено о 02:20: БПЛА на південному сході Харківщини, курс південно-західний (вектор Дніпро). Також БПЛА є південніше Києва, курс західний.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов пише, що Харків атакували дрони, у місті пролунали вибухи:

"За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотники - будьте обережні!".

Оновлено о 01:40: На Сумщині фіксують активність розвідувальних дронів окупантів, вони можуть бути навідниками засобів ураження. Сили ППО намагаються збити їх.

Також відомо про нові групи ударних дронів на сході Харківщини, курс західний.

Оновлено о 01:05: Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про атаку ударних дронів на Верхньосироватську громаду. За попередніми даними, є постраждалі:

"Масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування. Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки".

Оновлено о 01:00: Повітряні сили пишуть про групи "шахедів" на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, курс західний.

Оновлено о 00:33: Російські дрони помітили південніше Києва, курс - західний. Також нові групи БПЛА бачать на Сумщині, вони летять західним курсом.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ від 23:42, безпілотні літальні апарати фіксували на сході Київщини (летіли у напрямку столиці), сході Чернігівщини (курс західний) та сході Сумщини (також західний).

Дрони з акваторії Чорного моря заходили на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину - в районі Південного, у напрямку Одеси та Чорноморська.

Нічний обстріл України

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російська армія здійснила комбінований удар, застосувавши дрони-камікадзе та ракети. Під основним ударом опинилися Київщина та Київ.

Загалом окупанти запустили 352 БПЛА, 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та п'ять крилатих ракет Іскандер-К.

Повітряні сили інформували про прямі влучання у шести локаціях, а також падіння уламків на 25 локаціях у Києві та області.

Наслідки фіксували у кількох районах столиці, були пошкоджені будинки й станція метро "Святошин". У Шевченківському районі руйнувань зазнала п'ятиповерхівка. Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу загинули дев'ятеро людей.

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