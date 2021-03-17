Користувачі Tinder в США зможуть дізнатися, чи здійснював їх потенційний партнер в минулому насильницькі злочини.
Читайте такожInstagram заборонить дорослим користувачам писати дітям в директ, якщо ті на них не підписаніПро це пише TJournal.
Компанія Match Group, що володіє Tinder, інвестувала в некомерційну організацію Garbo, яка збирає відкриті дані про насильницькі злочини, арешти, судимості та судові заборони.
У найближчі місяці компанія почне впроваджувати функціонал Garbo в Tinder, а потім і в інші сервіси Match Group в США.
Відзначається, що користувачі не зможуть дізнатися про звинувачення в зберіганні наркотиків: на думку Garbo, фігурантами таких злочинів непропорційно часто стають афроамериканці. На думку компанії, ці правопорушення не дозволяють достовірно спрогнозувати "гендерне насильство".
Перевірка партнера в додатку буде платною, пише The Verge.
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