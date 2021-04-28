Дострокові вибори призначені на 11 липня.

Президент Молдови Майя Санду розпустила парламент і призначила дострокові вибори на 11 липня.

Як повідомляє видання Newsmaker, сьогодні на брифінгу Санду заявила, що підписала відповідний указ.

"Уряд повинен виділити гроші, необхідні для підготовки та проведення виборів. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - сказала вона.

Зазначається, що це стало можливим після того, як Конституційний суд Молдови визнав неконституційним запровадження надзвичайного стану у країні.

Читайте такожСанду офіційно вступила на посаду президента МолдовиЗгідно з чинним законодавством, у період дії НС парламент не можна розпустити.

Ситуація в Молдові

Режим надзвичайного стану в Молдові запровадили на засіданні парламенту 31 березня - терміном з 1 квітня до 30 травня.

Майя Санду боролася за розпуск парламенту вже кілька місяців. Її позицію підтримав Конституційний суд. Водночас екс-президент Ігор Додон та його політичні союзники намагалися цьому завадити.

15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши Санду. Однак парламент не розпустили через надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна.

Однопартійці Санду оскаржили рішення про НС у Конституційному суді. 28 квітня суд визнав рішення парламенту неконституційним.

Президент Молдови скликала засідання Вищої Ради безпеки щодо ситуації довкола Конституційного суду.

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Автор: Антоніна Доломанжи