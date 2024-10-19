Влада заперечує зв'язок між блекаутом і "збитим безпілотником", але городяни кажуть, що світло зникло під час вибухів.

У російському Санкт-Петербурзі близько 300 багатоповерхівок залишилися без світла, а також частково без води після атаки безпілотників. Про це повідомляють російські телеграм-пабліки.

"У районі 7 ранку жителі Петербурга повідомили, що чули вибухи", - пише "Астра".

Виданню "Фонтанка" в екстрених службах повідомили, що "був збитий безпілотник". Також жителі повідомляють, що у Виборзькому і Приморському районах у Петербурзі зникла електрика.

"Почало блимати світло, пропало зображення в телевізорі, потім пролунали три удари", "щось грюкнуло і обрубилася електрика", - пишуть місцеві жителі. Хтось стверджує, що зі стін падали картини.

За даними каналу ВЧК-ОГПУ, без світла залишилися, зокрема, об'єкти вуличної інфраструктури. У "Ленэнерго" повідомили, що блекаут спричинений аварією на електричній підстанції 110 кВ. Станом на 14-ту годину за Києвом, близько 300 багатоквартирних будинків залишалися без електрики і частково без гарячого і холодного водопостачання. Міська влада обіцяє усунути проблему до вечора.

Атаки безпілотників у Росії

Як писав УНІАН, у ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області. Це один із найбільших виробників електроніки в Росії.

За інформацією Defense Express, більшість продукції, яка виробляється на цьому підприємстві, йде саме на оборонні потреби.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що вибух стався "на горищі нежитлового будинку", внаслідок детонації вибухового пристрою нібито після збиття БПЛА.

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