Прес-секретар Путіна вперше прокоментував сьогоднішню смерть Навального в колонії.

Прес-секретар лідера Росії Дмитро Пєсков вперше прокоментував росЗМІ смерть Олексія Навального в російській колонії.

Він звинуватив Захід в "шалених заявах" з приводу вбивства опозиціонера і акцентував, що ніяких доказів проти Росії немає.

"Заяви західних країн абсолютно очевидні. Немає заяви медиків, немає інформації від судмедекспертів, немає інформації остаточної від ФСВП, немає ніякої інформації про причини смерті. І йдуть такі заяви. Очевидно, що вони абсолютно шалені. Ми вважаємо абсолютно неприпустимими такі заяви. Вони неприйнятні. Так ми до них і ставимося", - сказав Пєсков.

Росія стратила Навального - реакція світу і головні факти

Вдень на весь світ прогриміла новина про раптову смерть "головного" опозиціонера РФ Олексія Навального, якого режим Путіна посадив за "екстремізм" і "шахрайство" у 2021 році. Тоді Навальному дали два роки і вісім місяців терміну, але в 2022 році суд РФ додав йому ще дев'ять років позбавлення волі до першого обвинувачення.

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ заявила, що Навальному стало погано під час прогулянки у колонії, і що медики не змогли його реанімувати. Українські експерти вважають, що Навального, ймовірно, прибрали за наказом Путіна. Зокрема, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що лідер РФ впивається своєю безкарністю, пригадавши про ще одну "загадкову" смерть - вбивство засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влітку 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський також вважає, що смерть Навального "лежить" на путінських руках. "Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих через одну цю істоту", - сказав він під час візиту до Берліна.

Водночас російські політики відзначилися фантасмагоричною версією про смерть Навального. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін каже, що в ній винні США, Володимир Зеленський, Олаф Шольц, Ріші Сунак і НАТО.

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