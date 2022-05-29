Жолт Баєр також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої.

Один з найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Баєр просуває в угорських медіа тезу про те, що Україна є аналогом нацистської Німеччини.

Про це йдеться у його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.

Найвпливовіша газета урядового пулу "Модяр Немзет", яку любить Орбан, оприлюднила зміст відеоролика Жолта Баєра.

Баєр угледів "нацизм" в тому, що в Україні хочуть прибрати російську літературу зі шкільної програми.

"Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана й додав, що це судження стосується сучасної України.

Баєр також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими наративами про те, що території України нібито не є українськими, а буцімто відібраними або отриманими у Росії та Польщі.

"Якщо приберемо російську культуру з української культури, то те, що залишиться, буде жалюгідно дрібним і дурним", - каже Баєр.

Жолт Баєр є одним з близьких соратників прем’єра Орбана та співзасновником партії "Фідес", у якій, за його словами має партійний квиток №5.

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