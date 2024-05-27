Про постачання зброї буде оголошено під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії.

Іспанія планує відправити в Україну ракети Patriot і танки Leopard в рамках оголошеного раніше пакету озброєнь вартістю 1,13 мільярда євро (1,23 мільярда доларів), пише Reuters.

Зазначається, що Іспанія передасть Україні десяток критично важливих зенітних ракет Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, таке як засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси.

Про нові зобов'язання щодо постачання зброї буде оголошено під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок, 27 травня, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе.

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Вартість пакету була затверджена минулого місяця урядом, хоча в ньому не уточнювалося, яке саме озброєння входить до нього.

Допомога Україні

Раніше УНІАН писав, що Іспанія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть танки Leopard та боєприпаси. Відомо, що поставка має відбутися наприкінці червня.

24 травня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США виділили Україні чергову партію зброї на $275 млн. За словами Блінкена, виділена раніше США "військова допомога" Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

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