ФБР і поліція поділилися деталями про цей інцидент.

У Французькому кварталі Нового Орлеана, США, під час святкування Нового року автомобіль в'їхав просто у натовп і забрав життя десятьох людей. Ще 30 дістали поранення. При цьому мер Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвав це терористичною атакою, тоді як у ФБР заявили, що це не теракт, пише CNN.

Слідчі впевнені, що людина, яка зробила це, зробила це не випадково.

"Це була дуже навмисна поведінка. Ця людина намагалася збити якомога більше людей", - сказала суперінтендантка поліції Енн Кіркпатрік. І зазначила, що цей випадок не пов'язаний з їздою в нетверезому стані.

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Ба більше, повідомляється, що чоловік ще й відкрив стрілянину по співробітниках поліції, поранивши двох із них. Вони перебувають у стабільному стані. Нападник також планував здійснити кілька вибухів.

"Було знайдено саморобні вибухові пристрої, і ми працюємо над тим, щоб підтвердити, чи є ці пристрої життєздатними, чи ні", - повідомляє ФБР і заявляє, що підозрюваний у вбивстві 10 осіб мертвий.

ФБР і поліція проводять обшук автомобіля, намагаючись визначити його мотив.

Новини про інші смертельні події

Раніше УНІАН повідомляв, що в Магдебурзі на різдвяному ярмарку під час теракту постраждала українка. Тоді в натовп на великій швидкості врізався автомобіль. Водія одразу ж затримали.

Крім того, теракт також стався в Пакистані. Відомо, що вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник. Він підірвав себе на залізничній станції та забрав життя щонайменше 24 людей.

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