Двох людей вже вдалося врятувати.

Російське риболовецьке судно "Онега" затонуло в Баренцевому морі поблизу Нової Землі (Архангельська область РФ).

Про це пишуть "Известия" з посиланням на інформацію МНС Росії по Мурманській області.

За попередніми даними, причиною НП стало обмерзання. У момент інциденту на борту перебували 19 осіб, врятувати поки вдалося лише двох.

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В даний час ведеться пошук інших членів екіпажу судном "Войково". До місця затоплення додатково направили ще три судна, вони повинні прибути туди в найближчі години. Встановлюються подробиці події.

Як пише "Интерфакс", врятовані рибалки кажуть, що загинув як мінімум один їхній товариш. "Один член екіпажу, зі слів врятованих, загинув, тіло віднесло в море. Решту вони втратили з виду при затопленні судна", - повідомило ЗМІ інформоване джерело.

За його даними, екіпаж не встиг скористатися рятувальними засобами. Катастрофа сталася стрімко. "Катастрофа сталася в сильний шторм, коли екіпаж піднімав тенета з уловом. Всі були в гідрокостюмах, але скористатися спасзасобами не встиг ніхто. Людей буквально змило з палуби в море", - сказало джерело.

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Автор: Юрій Годован