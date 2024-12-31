Новий рік у всьому світі / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Новий рік на Землі триває цілих 26 годин між різними часовими поясами. Приміром, уже зараз 2025 рік зустріли жителі острова Кірітіматі (острів Різдва), що розташований Республіці Кірібаті та в часовому поясі UTC+14.

Незабаром після них Новий рік зустріли острови Тонга і Чатем, а також Нова Зеландія (UTC+13), Фіджі та Австралія (в одному з трьох своїх часових поясів) - UTC+11 і UTC+12.

Пізніше за всіх відсвяткують Новий рік Гаваї, острови Кука, Аляска, Канада і Мексика (у деяких часових поясах). У них ще ніч або тільки ранній ранок.

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