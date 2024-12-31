Весь світ поділений на кілька часових поясів, тому десь Новий рік настав набагато раніше, ніж в інших.

Новий рік на Землі триває цілих 26 годин між різними часовими поясами. Приміром, уже зараз 2025 рік зустріли жителі острова Кірітіматі (острів Різдва), що розташований Республіці Кірібаті та в часовому поясі UTC+14.

Незабаром після них Новий рік зустріли острови Тонга і Чатем, а також Нова Зеландія (UTC+13), Фіджі та Австралія (в одному з трьох своїх часових поясів) - UTC+11 і UTC+12.

Пізніше за всіх відсвяткують Новий рік Гаваї, острови Кука, Аляска, Канада і Мексика (у деяких часових поясах). У них ще ніч або тільки ранній ранок.

Відео дня

Новина оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: