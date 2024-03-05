За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, зараз над передачею Україні ракет Taurus працюють західні партнери та медіа.

Україні складно оцінити, наскільки Силам оборони не вистачає німецьких крилатих ракет Taurus, оскільки раніше Київ їх не застосовував, завив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Якби ми вже мали б їх і застосовували, то могли б сказати, наскільки велика проблема у їх відсутності. Ми розраховували на це озброєння, в додачу до тих ракет, які нам вже постачає Франція та Велика Британія. Це SCALP та Storm Shadow. Taurus просто посилив би наші спроможності по завданні ударах по об'єктах противника, тилових пунктах управління та складах боєприпасів – по тих цілях, які може дістати ця ракета. Вона має потужні тактико-технічні характеристики", – пояснив Ігнат.

Він також додав, що німецьку владу зараз переконують передати ці ракети Україні, але рішення за Берліном.

"Західні медіа працюють в інформаційному полі над цим питанням щодо надання цього озброєння українській авіації, яка застосовувала б її так само успішно, як і SCALP та Storm Shadow. Рішення про надання такого типу озброєння як крилаті ракети – це високотехнологічна зброя, такі рішення ухвалюються колективно, у консультації з усіма членами нашої коаліції. Я думаю, партнери будуть такі рішення і щодо Taurus ухвалювати. Але, звісно, останнє слово буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет", – зазначив Ігнат.

Taurus для України: що треба знати

Німецькі депутати неодноразово закликали канцлера Олафа Шольца передати українській армії Taurus. Втім, канцлер постійно відмовляється ухвалити таке рішення, заявляючи про страх ескалації конфлікту.

На думку депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, Шольц не може зважитися на це сам і йому потрібне "зелене світло" від США.

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