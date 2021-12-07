Угода соціал-демократів, "зелених" і лібералів стане "дорожньою картою" правлячої коаліції в Німеччині на найближчі чотири роки.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/Зелені" і Вільної демократичної партії (ВДП) підписали коаліційну угоду.

Церемонія підписання угоди "світлофорної коаліції" відбулася сьогодні, 7 грудня в Берліні, пише DW. Назва коаліції походить від партійних кольорів трьох політичних сил.

Відзначається, що цей договір має стати "дорожньою картою" правлячої коаліції в Німеччині на найближчі чотири роки.

"Цей ранок має стати початком нашого шляху до нового уряду", - сказав майбутній канцлер Німеччини від СДПН Олаф Шольц.

Він заявив, що спочатку всі зусилля нової коаліції потрібно направити на боротьбу з кризою, викликаною пандемією коронавірусу.

"Зараз починається час дій", - зазначив лідер ліберальної ВДП Крістіан Лінднер.

Співголова "зелених" Анналена Бербок заявила, що коаліційна угода, "відповідає дійсності, відповідає соціальній реальності".

Свої підписи під угодою поставили по п'ять представників від СДПН і "зелених" і три представники ВДП.

Напередодні, 6 грудня, Олаф Шольц представив міністрів від СДПН у новий уряд, пише DW.

Так, міністром охорони здоров'я стане відомий в країні медичний експерт Карл Лаутербах - прихильник обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Пост міністра оборони займе нинішній міністр юстиції Крістін Ламбрехт, а міністром внутрішніх справ стане Ненсі Фезер.

Пост міністра праці і соціальних справ збереже Губертус Гайль, а нове міністерство будівництва очолить соціал-демократ із Бранденбурга Клара Гайвіц. Міністром із питань економічного співробітництва та розвитку стане Свенья Шульце, яка до цього керувала Міністерством охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, а головою відомства федерального канцлера і міністром із особливих доручень – Вольфганг Шмідт.

Партія "Союз 90/Зелені" висунула співголову політсили Роберта Габека на посаду міністра економіки і захисту клімату, а Анналену Бербок - на посаду Міністерства закордонних справ. Крім того, Міністерство у справах сім'ї очолить Анна Шпігель, Міністерство охорони навколишнього середовища – Штеффі Лемке, а Міністерство сільського господарства – Джем Ездемір.

Вільна демократична партія запропонувала свого лідера Крістіана Лінднера на посаду міністра фінансів, Фолькера Віссинга - міністра транспорту, Марка Бушмана - міністра юстиції і Беттіну Штарк-Ватцінгер - міністра освіти.

Міністри нового уряду повинні скласти присягу після обрання нового канцлера Німеччини 8 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль", при якій заплановані витрати фінансуються не коштом нових кредитів, а виключно за допомогою бюджетних доходів.

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Вибори нового складу Бундестагу в Німеччині відбулися 26 вересня. Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

Перше місце у виборчих перегонах зайняла Соціал-демократична партія Німеччини. Ця політсила обійшла правлячу німецьку партію "Християнсько-Демократичний союз", до якої входить Меркель.

У вівторок ввечері, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень. До формування нового уряду Меркель продовжувала виконувати обов'язки канцлера.

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Автор: Олександр Топчій