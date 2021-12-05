Очікується, що 7 грудня коаліційний договір буде підписаний

Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліцію з "зеленими" та Вільною демократичною партією. Очікується, що інші партії також схвалять Угоду найближчими днями.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що коаліційну угоду підтримали майже 99% делегатів з'їзду партії Олафа Шольца. Тепер дві інші партії також повинні схвалити документ найближчими днями.

"Мене це дуже радує. Ми хочемо сформувати уряд, який буде рухати країну вперед", - заявив Шольц.

Читайте такожУ Білому домі підтвердили переговори Байдена та Путіна: що обговорюватиОчікується, що партійний з'їзд Вільної демократичної партії розгляне коаліційну угоду 5 грудня. При цьому "зелені" проводять голосування серед членів своєї партії.

Варто відзначити, що Олаф Шольц претендує на посаду канцлера Німеччини замість Ангели Меркель, яка пішла у відставку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Німеччині назвали ім'я нового канцлера. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц.

Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення панівної коаліції. До її складу разом з соціал-демократами увійшли "зелені" і вільна демократична партія.

26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

2 грудня в Берліні у дворі Міністерства оборони пройшла урочиста церемонія прощання з залишає посаду канцлера ФРН Ангелою Меркель.

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Автор: Анастасія Горбачова