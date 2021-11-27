Бербок неодноразово підтверджувала свою жорстку позицію щодо Росії.

Міністерство закордонних справ Німеччини очолить співголова партії Зелених Анналена Бербок.

Про це у Twitter 25 листопада написав в.о. міністра закордонних справ Гайко Маас.

"Вітаю, дорога Анналено Бербок! Коли ви станете міністром закордонних справ, відомство уперше очолить жінка. Після 151 року – саме той час! Представляти Німеччину у світі – це і честь, і виклик. Усього найкращого!" – звернувся Маас до своєї наступниці.

Як пише DW, Бербок під час передвиборчої кампанії неодноразово підтверджувала свою жорстку позицію щодо Росії, а днями висловила солідарність з організацією "Меморіал", яку хоче ліквідувати російська влада.

Читайте такожБайден збирається провести переговори із Зеленським та ПутінимБербок також відома тим, що виступає проти проекту "Північний потік-2" і нещодавно закликала не видавати ліцензію на його експлуатацію.

Водночас, як зауважують журналісти, до вступу на посаду Бербок все ж довелося дещо послабити критику російського газопроводу, що підтверджує коаліційна угода нової влади ФРН.

Бербок підтримала прагнення України до вступу в ЄС, але тільки після деокупації окремих частин Донбасу і Криму. Крім того, нова глава німецького МЗС вважає поки "нереалістичними" амбіції України стати членом НАТО.

Позиція нової коаліції Німеччини щодо України

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема у галузях відновлювальних джерел енергії, виробництва водню.

Кандидатом на посаду канцлера ФРН є Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Яна Ставська