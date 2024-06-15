У Берні арештували швейцарця, який два роки воював за Україну

Поліція Берна заарештувала швейцарця Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських військ на боці українських сил.

Як повідомляє Blick, йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії. 14 червня Нейдхарт добровільно здався поліції, щоб додатково привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії, який стартує сьогодні, 15 червня.

Нейдхарт зазначив, що саміт не варто сприймати серйозно, а потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою.

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"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки", – наголосив він.

Джон Нейдхарт - що відомо про військового

Джон Нейдхарт вступив до Інтернаціонального легіону з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уродженець Цюриха брав участь у бойових діях на Донбасі й на Харківщині, зокрема у контрнаступі і звільненні українських земель.

Громадяни Швейцарії воюють на боці України, відомо про щонайменше десяток таких воїнів. Втім, вони роблять це таємно, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу та давав інтерв'ю. 

Крім того, Нейдхарт гостро критикує уряд своєї країни за вкрай обмежену допомогу Україні.

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