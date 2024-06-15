У Берні арештували швейцарця, який два роки воював за Україну

Чоловік вирішив здатися швейцарській поліції напередодні Саміту миру, що стартує в країні сьогодні.

Поліція Берна заарештувала швейцарця Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських військ на боці українських сил.

Як повідомляє Blick, йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії. 14 червня Нейдхарт добровільно здався поліції, щоб додатково привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії, який стартує сьогодні, 15 червня.

Нейдхарт зазначив, що саміт не варто сприймати серйозно, а потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою.

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"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки", – наголосив він.

Джон Нейдхарт - що відомо про військового

Джон Нейдхарт вступив до Інтернаціонального легіону з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уродженець Цюриха брав участь у бойових діях на Донбасі й на Харківщині, зокрема у контрнаступі і звільненні українських земель.

Громадяни Швейцарії воюють на боці України, відомо про щонайменше десяток таких воїнів. Втім, вони роблять це таємно, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу та давав інтерв'ю.

Крім того, Нейдхарт гостро критикує уряд своєї країни за вкрай обмежену допомогу Україні.

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