Надання допомоги пояснюють необхідністю не дати Путіну зруйнувати українську економіку.

Запит Адміністрації президента США Джо Байдена до американського Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для допомоги Україні у наступному фінансовому році передбачає виділення 11,8 мільярдів доларів зі зниженням щомісячного розміру допомоги від 1,1 мільярда до 825 мільйонів. Про це йдеться у листі, надісланому з Білого дому тимчасовому спікеру нижньої палати парламенту США Патріку Макгенрі.

"Цей запит забезпечує глісаду (структуру фінансування, що змінюється від початкової дати до кінцевої, - УНІАН) від 1,1 мільярда доларів на місяць прямої бюджетної підтримки до 825 мільйонів доларів на місяць. Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків Уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої Урядом США. Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо надійного розподілу тягаря між ЄС, Японією та іншими донорами", – йдеться в листі.

Зауважується, що ця сума буде доступною до 30 вересня 2025 року для допомоги Україні та країнам, які постраждали від війни в Україні.

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"Це фінансування в поєднанні з критично важливими інвестиціями уряду США в інфраструктуру та приватний сектор України … надаватиме критично важливі ресурси для того, щоб Путіну не вдалося зруйнувати українську економіку. Путін вочевидь прагне краху української економіки, щоб забезпечити капітуляцію України", – наголошується в листі.

Окремо акцентовано, що бюджетна підтримка залишається важливою в контексті впливу загарбницької війни, яку веде Росія, на економіку та експорт України, що створило загрозу економічної кризи.

"Пряма бюджетна підтримка гарантувала б, що уряд України зможе оперативно продовжувати реагувати на критичні потреби, включаючи надання медичної допомоги та освіти, підтримку тих, хто переміщений внаслідок війни, і виплату своїх зобов’язань перед особами, залученим до швидкого реагування, державними службовцями", – обґрунтовують в адміністрації.

Допомога США Україні - це треба знати

З 24 лютого 2022 року по серпень 2023 року Вашингтон надав Україні допомогу на загальну суму 66,2 мільярда доларів, з них 43,1 млрд доларів витратили на військову допомогу.

Наприкінці літа адміністрація президента США Джо Байдена вимагала виділення 24,1 мільярда доларів на допомогу Україні до кінця року, однак Конгрес не схвалив її.

20 жовтня президент США Джо Байден офіційно попросив американський Конгрес про погодження додаткового фінансування з метою надання підтримки союзникам та партнерам – Україні, Ізраїлю, Тайваню – на загальну суму 106 мільярдів доларів. Найбільша частка фінансування, 61,4 мільярда доларів, передбачена саме для України: на військове обладнання для нашої країни, надання економічної та безпекової допомоги.

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