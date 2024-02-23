Вето Угорщини, причини якого не були відразу зрозумілі, призвело до того, що голови Європейської Комісії, Ради і Парламенту випустили в п'ятницю власну заяву.

Угорщина не дозволила країнам-членам Європейського Союзу підписати спільну заяву з нагоди двох років з моменту початку розв'язаної РФ війни проти України.

Вето Угорщини, причини якого не були відразу зрозумілі, призвело до того, що голови Європейської Комісії, Ради і Парламенту випустили в п'ятницю власну заяву, пише Bloomberg.

"Сьогодні відзначається трагічна річниця протистояння Росії проти України, явно порушує міжнародне право і Статут ООН. Два роки насильства, жорстокості, терору і руйнувань. Ми ніколи не забудемо початковий шок від нападу, жах подій в Бородянці, Бучі, Маріуполі", - повідомляється в заяві.

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Представник Європейської Ради відмовився від коментарів. Один зі співрозмовників заявив, що у одного з членів ЄС, що не входить в НАТО, також були застереження з приводу деяких розділів заяви, але не впевнений, чи пішла б країна на блокування.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому пояснив рішення Будапешта розблокувати допомогу Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро. Повідомляється, що Угорщина мала три головні умови для розблокування допомоги. Перша - гроші не повинні бути витрачені на військові поставки Україні зброї.

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