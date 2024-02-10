За словами глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, Будапешт висунув три вимоги для розблокування допомоги Україні.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому пояснив рішення Будапешту розблокувати допомогу Україні від ЄС в розмірі 50 млрд євро.

Повідомляється, що Угорщина мала три головні умови для розблокування допомоги. Перша – гроші не мають бути витрачені на військові поставки Україні зброї.

"Угорщина ніколи не брала і ніколи не братиме участі в жодних діях, спрямованих на постачання зброї в Україну. Просто тому, що ми вважаємо, що чим більше зброї постачатиметься в Україну, тим довше триватиме війна, і чим довше триватиме війна, тим більше буде руйнувань і більше людей загине", – сказав Сіярто.

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Ще одна вимога, за словами Сіярто, це те, що заморожені кошти Угорщини не мають передавати Україні

"Ми дали зрозуміти, що не повинно так трапитися, щоб кошти, які заморожені та мають бути спрямовані в Угорщину, за європейськими правилами, опинилися на Україні. По суті, для нас це не варіант. І ми отримали гарантії, що активи або кошти, які були заморожені для Угорщини, зараз частково розблокуються і не будуть відправлені на Україну. У нас є на це гарантії", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Останньою вимогою Угорщини було встановлення контролю за виділену допомогу. За словами Сіярто, Будапешт вимагав створити механізм контролю витраченої допомоги Києву.

Допомога Україні від ЄС: що варто знати

У грудні 2023 року ЄС намагалася проголосувати за виділення допомоги Україні у вигляді 50 млрд євро. Втім, тоді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав на це рішення вето.

Після цього країни-учасниці ЄС намагалися переконати Орбана змінити свою позицію стосовно виділення допомоги. Наприклад прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав дії Орбана дивною і егоїстичною грою.

У грудні минулого року Financial Times повідомили, що Європейський Союз готує резервний план для виділення Україні допомоги на суму до 20 млрд євро, в обхід вето премʼєр-міністра Угорщини.

Втім, задіювати цей план не довелося, адже 1 лютого ЄС вдалося переконати Орбана. Рішення виділити допомогу Україні було схвалено на спеціальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

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