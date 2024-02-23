Стало відомо, як Євросоюз може вийти з цієї ситуації.

Угорщина блокує спільну заяву країн Європейського Союзу до другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі X (раніше - Twitter). Він вважає, що через це з окремою заявою виступлять голова Євроради Шарль Мішель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і глава Європарламенту Роберта Метсола.

"Тепер Угорщина блокує спільну заяву Європейського Союзу з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Швидше за все, це буде просто спільна заява трьох голів інститутів ЄС (Рада, комісія, парламент)", - написав він.

Друга річниця повномасштабної війни в Україні

Як відомо, завтра буде рівно два роки з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Сьогодні Європейський Союз затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії, він включає обмежувальні заходи проти відповідальних за продовження ведення незаконної агресивної війни та проти тих, хто суттєво підтримує її.

Також про введення понад 500 нових санкцій оголосили Сполучені Штати Америки. Президент Джо Байден заявив, що цей крок продиктований продовженням злочинної війни проти України, а також смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

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