УТалібані зазначили, що "відвідування пам'яток не є обов'язковим для жінок".

Талібан заборонив жінкам відвідувати популярний Національний парк в Афганістані. Як повідомляє Sky News, за даними Міністерства пороку і чесноти, що складається виключно з чоловіків, сили безпеки будуть використовуватися, щоб перешкодити жінкам відвідувати знаменитий Національний парк Банд-Е-Амір в провінції Баміан.

Глава міністерства Мохаммада Халід Ханафі після відвідин регіону заявив, що жінки під час візиту в парк "не дотримувалися правильного способу носіння хіджабу". Ханафі повідомив чиновників та релігійних священнослужителів про це порушення, додавши, що "відвідування визначних пам'яток не є обов'язковим для жінок".

Коментуючи цю заборону, у Human Rights Watch зазначили: "Не задовольняючись позбавленням дівчаток і жінок освіти, роботи і свободи пересування, Талібан також хоче відібрати у них парки і спорт, а тепер і природу".

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Банд-Е-Амір відомий своїми глибокими блакитними озерами. У 2009 році він став першим національним парком Афганістану і щороку приваблює тисячі відвідувачів.

Інші заборони Талібану щодо жінок

Заборона доповнює список обмежувальних заходів, введених щодо жінок і дівчаток з тих пір, як Талібан повернувся до влади в серпні 2021 року.

У листопаді минулого року уряд, очолюваний Талібаном, заборонив жінкам користуватися громадськими місцями, в тому числі парками, посилаючись на порушення правил носіння хіджабу. Також неурядовим організаціям Афганістану заборонено приймати жінок на роботу.

Дівчатам також не дозволяють отримувати подальшу освіту, в тому числі університетську, а нещодавно афганським студенткам заборонили вчитися за кордоном.

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