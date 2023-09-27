Там заявили, що українська "перемога" не має відношення до стратегії національної оборони Німеччини.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус відзначився заявою про те, що українська "перемога" у війні з РФ жодним чином не впливає на формування стратегії національної оборони ФРН.

За його словами, мета цієї стратегії не передбачає, щоб Німеччина обирала, яким саме чином станеться ця "перемога", пише ERR. Відповідний коментар Пісторіус дав під час свого візиту у Таллінн (столиця Естонії) 27 вересня.

Водночас із цією заявою він вказав, що саме Україна "має виграти війну".

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"Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони", - заявив Пісторіус.

Пісторіус уточнив, чому Німеччина не передає ЗСУ ракети Taurus

Нагадаємо, вже тривалий час уряд Німеччини "годує" Україну обіцянками щодо передачі ракет Taurus. 21 вересня в інтерв'ю Le Monde Борис Пісторіус уточнив, що Німеччина не відмовляється від наміру передати ракети. Водночас країна не може зробити цього "зараз", заявив він.

Пісторіус вказав, що в цьому питанні потрібно взяти до уваги юридичні або технічні аспекти. "Я усвідомлюю, що це вимагає часу", - сказав глава Міноборони Німеччини.

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