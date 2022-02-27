Лукашенко заявив, що готовий прийняти російсько-українські переговори про мир.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сторони обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Відзначається, що Макрон заявив Лукашенко, що "братські відносини між білоруським і українським народами повинні спонукати Білорусь відмовитися бути васалом і фактичним співучасником Росії у війні проти України".

У свою чергу Telegram-канал Пул першого повідомив, що Лукашенко обговорив з Макроном майбутнє Європи, війну в Україні, білорусько-російські відносини і можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї.

"Значна частина розмови була приділена обговоренню майбутнього Європи і місця Білорусі в цьому світоустрої, говорили також і про взаємини Білорусі і Росії" – наголошується в повідомленні.

При цьому Лукашенко назвав фейком повідомлення про розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Крім того, він заявив, що готовий прийняти російсько-українські переговори про мир.