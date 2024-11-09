Чиновники відпрацьовують різні сценарії, готуючись до перебудови Пентагону.

Чиновники Пентагону неофіційно обговорюють, як реагуватимуть, якщо новообраний президент Дональд Трамп віддасть наказ про розгортання військ усередині країни і звільнення аполітичних співробітників.

Як пише CNN з посиланням на джерела в Міноборони, Трамп натякнув, що був би відкритий для використання військ для забезпечення правопорядку всередині країни і масових депортацій, і дав зрозуміти, що хоче наповнити уряд лоялістами і "зачистити корумпованих діячів" в Пентагоні.

Тепер чиновники відпрацьовують різні сценарії, готуючись до перебудови Пентагону. "Ми готуємося і плануємо найгірший сценарій, але реальність така, що ми поки що не знаємо, як усе буде", - сказав один із військових чиновників.

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Обрання Трампа також викликало питання в Пентагоні про те, що станеться, якщо президент віддасть незаконний наказ, особливо якщо його політичні призначенці всередині міністерства не відмовляться.

"Війська зобов'язані за законом не підкорятися незаконним наказам. Але питання в тому, що станеться тоді - чи побачимо ми відставку старших військових керівників? Чи вони вважатимуть це відмовою від свого народу?", - сказало інше джерело видання.

Поки що незрозуміло, кого Трамп обере главою Пентагону, хоча чиновники вважають, що він спробує уникнути "ворожих" стосунків, які він уже мав із військовими, сказав колишній військовий, який працював під час першої адміністрації Трампа.

"Стосунки між Білим домом і Міністерством оборони були справді дуже поганими, і тому... я знаю, що зараз на першому місці стоїть питання про те, як вони обиратимуть людей, яких направлять до Міністерства оборони тепер", - сказав колишній чиновник.

Багато чиновників міністерства оборони найбільше думають про те, як Трамп планує використовувати американську військову міць вдома.

Пентагон не може зробити багато чого, щоб превентивно захистити сили від потенційного зловживання владою з боку головнокомандувача. Юристи Міністерства оборони можуть і роблять це для військових керівників щодо законності наказів, але немає жодних реальних правових гарантій, які б завадили Трампу направити американських солдатів для патрулювання вулиць США.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтона щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але поки що неможливо сказати, як саме, писало 6 листопада видання The New York Times.

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