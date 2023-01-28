КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США, заявила сестра Кім Чен Ина.

Північна Корея засудила передачу Україні американських танків, заявивши, що Вашингтон буцімто продовжує "перетинати червону лінію", повідомляє Голос Америки.

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Йо Чен, зробила зауваження в заяві, підкресливши, що КНДР "стоятиме в одному окопі" з Росією проти США. "Я висловлюю серйозну стурбованість щодо ескалації воєнної ситуації з боку США, через надання Україні військової техніки для наземного наступу", - сказав Кім Йо Чен у заяві.

Сполучені Штати та західні країни "не мають ані права, ані виправдання для наклепу на використання суверенними державами права на самооборону", йдеться у заяві.

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За даними української розвідки, КНДР вже надала російській стороні боєкомплекти і стрілецьку зброю. Допомогу Пхеньяна у війні проти України підтверджували й США.

Військова допомога від Заходу – ключове на сьогодні

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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