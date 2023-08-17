У Росії також збільшилася кількість мільйонерів і мультимільйонерів.

Загальне багатство Росії минулого року, незважаючи на санкції та військове вторгнення в Україну, збільшилося на 600 мільярдів доларів. Про це йдеться в щорічному звіті швейцарського банку Global Wealth Report, повідомляє Business Insider.

Згідно зі звітом, кількість російських мільйонерів також зросла приблизно на 56 тисяч, до 408 тисяч у 2022 році, а кількість людей з надвисоким рівнем доходу - людей зі статком понад 50 мільйонів доларів - підскочила майже на 4500 осіб.

У той же час в минулому році США втратили більше багатства, ніж будь-яка інша країна, втративши 5,9 трлн доларів, в той час як Північна Америка і Європа разом стали біднішими на 10,9 трлн доларів, повідомляє UBS.

Відео дня

За даними банку, до кінця 2022 року американських мільйонерів стало на 1 мільйон менше, хоча на США, як і раніше, припадало понад 50% надбагатих людей у світі.

"UBS визнає, що "тенденції добробуту в Росії важко визначити в даний час", але виділив її як одну з небагатьох країн, які стали багатшими в 2022 році. Зростання цін на нафту може бути одним з факторів зростання добробуту, а експорт сировини є ключовим економічним двигуном для Росії", - йдеться в статті.

Згідно зі звітом UBS, у 2022 році Мексика, Індія та Бразилія також стали значно багатшими, тоді як США, Японія, Китай, Канада та Австралія втратили найбільше.

Санкції проти Росії діють не завжди

Як раніше повідомляли ЗМІ, Росії в липні вдалося отримати рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів. Це пов'язано з тим, що російська нафта перевищила ціновий ліміт в 60 доларів, встановлений країнами "Великої сімки", і минулого місяця її вартість склала понад 64 долари за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: