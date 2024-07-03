Поки що про допомогу Україні домовлляються лише на рік уперед.

Країни НАТО не змогли домовитися про взяття на себе багаторічних зобов’язань щодо підтримки України. Спроби генсека Єнса Столтенберга переконати країни блоку не досягли успіху, пише ASB Zeitung.

Все, на що зголосилися союзники по НАТО напередодні саміту у Вашингтоні – це надати Україні допомогу в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Однак і тут наразі немає конкретних домовленостей щодо того, хто і скільки конкретно надасть. Попередньо є лише згода, що розмір внеску залежатиме від обсягу ВВП країн-членів НАТО.

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Як пише ASB Zeitung, спротив ідеї довготривалих зобов’язань щодо підтримки України чинили зокрема Італія та Франція, які мають великі економіки, але готові виділяти на потреби України лише невеликий відсоток свого ВВП.

Також зазначається, що відсутність конкретних зобов’язань з боку країн НАТО щодо військової допомоги Україні викликала занепокоєння в таких країнах, як Чехія, оскільки вони сприймають посилення російської агресії як потенційну загрозу.

Довготривала підтримка України з боку НАТО

Як писав УНІАН, у НАТО планують створити посаду відповідального за надання довгострокової підтримки для України, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. За даними The Wall Street Journal, цю посаду обійме високопоставлений цивільний посадовець, який буде перебувати в Києві.

Разом з тим небажання країн НАТО покладати на себе довготривалі зобов’язання щодо підтримки України мають своє очевидне пояснення. Як нещодавно заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, країни НАТО не бачать в особі Росії безпосередньої загрози для себе.

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