Багатьох типів боєприпасів вистачить тільки на п'ять днів війни.

У разі війни з Росією Польща зможе протриматися лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси. Як пише RMF24, про це заявив глава Бюро національної безпеки генерал Даріуш Луковскі в ефірі Polsat News.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що у Польщі є запас боєприпасів тільки на п'ять днів війни, він зазначив, що це залежить від того, про які бойові засоби йдеться.

"Це можливо в багатьох галузях, для багатьох типів боєприпасів, але не можна сказати, що в нас однакова ситуація за всіма типами засобів", - зазначив він.

Відео дня

За його словами, у польській армії є суміш старої та нової техніки, а нестача боєприпасів здебільшого стосується застарілої техніки.

Відповідаючи на запитання, як довго Польща зможе оборонятися, перш ніж прибуде допомога від союзників, він відповів, що все залежить від ситуації, однак навряд чи цей термін становитиме більше двох тижнів.

"Я думаю, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, ця оборона може здійснюватися протягом тижня або двох за сьогоднішніх рівнів запасів", - сказав він.

Водночас він зазначив, що Польща "нарощує потенціал день за днем".

"Ми сподіваємося, що за ці два-три роки (...) ми відновимо свій потенціал настільки, що зможемо реально протистояти можливій агресії з боку Росії", - визнав він.

Війна Росії і НАТО - прогнози

Раніше президент Литви Гінатас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року.

Також глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія готується випробувати на міцність єдність Заходу, особливо в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО.

А військовий експерт, історик Зенке Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий уже цієї осені.

Вас також можуть зацікавити новини: