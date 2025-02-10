Зазначається, що це точно має відбутися після закінчення війни, але деякі обмеження потрібно переглянути вже зараз.

Україні потрібно обміркувати зміни в регулюванні воєнного часу, зазначив гендиректор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR) Герт Ян Копман на конференції щодо вступу України до ЄС.

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам уже зараз вивчити необхідність і пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити", - сказав він, передає "Європейська правда".

За його словами, запровадження воєнного стану змінило низку раніше чинних демократичних процедур. Однак Копман не поділився конкретикою в контексті того, що саме необхідно відрегулювати.

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Що відомо про воєнний стан в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці - до 9 травня. "За" проголосували 315 народних депутатів.

Крім того, у Раді розповіли, коли скасують воєнний стан і проведуть вибори в Україні. Зокрема, повідомляється, що мають бути усунені самі загрози, які загрожуватимуть нашій безпеці, безпеці українців.

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