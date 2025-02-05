Президент підписав відповідні закони.

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими до 9 травня продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Ці закони Верховна Рада України ухвалила 15 січня 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, за президентський законопроєкт про затвердження указу президента України "Про продовження строку воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 12404) 15 січня проголосувало 315 народних депутатів.

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Ним продовжено режим воєнного стану з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Також 15 січня парламент підтримав президентський законопроєкт про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 12405). За нього проголосувало 310 народних депутатів. Ним строк мобілізації продовжено з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Це вже 14-те голосування за запровадження і продовження режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року.

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію парламент продовжував у листопаді 2024-го - до 7 лютого 2025 року.

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