Резолюція не має обов'язкової сили.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила розроблену Сполученими Штатами Америки резолюцію, що підтримує план американського президента Джо Байдена щодо припинення вогню в секторі Газа.

Як пише Financial Times, Радбез ООН схвалив пропозицію про трифазне припинення вогню. Воно має розпочатися з негайного припинення вогню і звільнення деяких ізраїльських заручників. За цим підуть переговори про звільнення решти заручників, виведення ізраїльських сил із Гази і початок її відновлення.

"Резолюція не має обов'язкової сили, але вона посилить тиск на обидві сторони, щоб вони позитивно відреагували на пропозицію", - зазначають журналісти. Відео дня

Війна в секторі Гази: останні новини

Нагадаємо, що 31 травня Байден презентував план щодо припинення вогню в секторі Гази та звільнення ізраїльських заручників. Він передбачає три етапи деескалації.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що вони готові обговорювати завершення війни тільки на своїх умовах, а також не можуть відмовитися від досягнення своїх цілей у цьому конфлікті. За його словами, Ізраїль може призупинити війну тільки на 42 дні, щоб повернути заручників із полону.

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