У США переконані, що вторгнення в Україну наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне Альянс далі.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що у випадку російського вторгнення в Україну, НАТО наблизиться до кордонів РФ. Це, на його думку, є потужним стримуючим фактором від нападу.

Про це Адам Шифф заявив в ефірі телеканалу CBS Face the Nation, пише Тhe Guardian.

"Росія має зрозуміти, що ми (США та її союзники - ред.) в цьому єдині. Я вважаю, що потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо вони (росіяни - ред.) вторгнуться (в Україну - ред.), це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне її далі. Що ми наблизимо більше активів НАТО до Росії. Що це матиме протилежний ефект від того, якого намагається досягти Путін", - зазначив Шифф.

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"Боюся, що Путін дуже ймовірно піде на вторгнення. Я не розумію повної мотивації, чому саме зараз він це робить, але він, безперечно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками" - наголосив він.

Зазначимо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.