Глава уряду країни наголосила, що кожна країна має право самостійно вирішувати свою безпекову політику.

Вище керівництво Фінляндії у новорічних зверненнях до громадян виступило з заявами щодо намірів Росії вимагати від Заходу гарантій невступу до НАТО Фінляндії та Швеції. Раніше Кремль ставив цю вимогу й до України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент Саулі Нійністе і премʼєр-міністр Санна Марін наголосили, що Фінляндія зберігає за собою право звернутися будь-коли до НАТО з проханням про прийняття її до цього військово-політичного союзу.

"Право Фінляндії вільно обирати свій шлях включає і можливість приєднання до НАТО, якщо ми самі зробимо такий вибір", – сказав Нійністе.

Читайте такожРосійські літаки скинули бомби на сирійську провінціюСвоєю чергою, глава уряду країни наголосила, що кожна країна має право самостійно вирішувати свою безпекову політику.

"Ми засвоїли уроки історії, і ми не поступимося правом на свободу вибору", – зазначила Марін.

Кремль, шантажуючи Захід стягненими до кордону з Україною військами, наполягає на "гарантіях безпеки" невступу України в НАТО, а також інших пострадянських країн.

Путін має намір погодити вимоги тільки зі США, цілком виключивши думку Києва. З цього приводу 10 січня у Женеві відбудуться переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії і США.

Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров доповнив перелік Швецією і Фінляндією.

Напередодні, 2 січня, президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський обговорили напругу на російсько-українському прикордонні.

Американський лідер заявив про рішучу відповідь, якщо РФ таки наважиться здійснити повномасштабний наступ.

Крім того, Байден запевнив Київ, що без України обговорення України не відбудеться.

Тим часом Росія, за даними пропагандистських ЗМІ, готує масштабні навчання "Гром" з участю усіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил на початку року.