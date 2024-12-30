Влада Ірану заявила, що наступний рік буде ключовим для вирішення ядерного питання.

Як пише видання Al Arabiya, ця заява прозвучала на тлі можливого повернення політики "максимального тиску", яку може поновити президент США Дональд Трамп.

"2025 рік стане важливим у контексті іранського ядерного питання", - сказав міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

При цьому Аракчі не згадав Трампа і не розкрив будь-яких деталей з цього питання.

Однак, відомо, що головною тривогою іранської влади може бути те, що Трамп може надати Ізраїлю підтримку для удару по іранських ядерних об'єктах, а також ще більше посилити санкційний тиск на іранську нафтову промисловість.

Ядерна угода з Іраном

У 2018 році Трамп вийшов із ядерної угоди, укладеної Бараком Обамою в 2015 році. За цією угодою Іран погодився обмежити збагачення урану, який міг би використовуватися для створення ядерної зброї, в обмін на зняття економічних санкцій США та ООН.

У жовтні видання The Times із посиланням на експерта, який неодноразово відвідував ядерні об'єкти Ірану, повідомило, що уже до квітня наступного року Іран може мати у своєму розпорядженні близько 10 ядерних боєголовок. Водночас експерт зазначив, що застосування ядерної зброї стане "величезним ризиком" для Ірану, тому, найімовірніше, Тегеран використовуватиме її як "козир і загрозу".

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