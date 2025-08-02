Переміщення атомних підводних човнів є одними з найбільш ретельно приховуваних тактичних маневрів Пентагону

У п'ятницю президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що він віддав розпорядження перемістити два атомні підводні човни у відповідь на погрози з боку колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Як пише The New York Times, оскільки переміщення атомних підводних човнів є одними з найбільш ретельно контрольованих тактичних маневрів Пентагону, найімовірніше, буде неможливо дізнатися, чи дійсно Трамп перегруповує підводні човни, чи просто намагається донести свою точку зору.

Як зазначає видання, тон Трампа щодо Росії став жорсткішим, а позиція щодо санкцій в останні тижні змінилася.

"Тим не менш, подібна публічна демонстрація ядерної потужності - рідкість навіть для Трампа, який востаннє відкрито погрожував Кім Чен Ину на початку свого першого терміну, у 2018 році", - зазначає NYT.

Відео дня

Як пише видання, незрозуміло, про який тип атомних підводних човнів говорив Трамп і як їхня передислокація забезпечить істотний додатковий захист.

"У Сполучених Штатів є атомні ударні підводні човни, які займаються пошуком цілей, але у них також є набагато більші атомні підводні човни з ядерним озброєнням. Їм не потрібно змінювати місце розташування; вони можуть досягати цілей, що знаходяться за тисячі миль. Ба більше, переміщення цих підводних човнів може призвести до розкриття їхньої позиції".

У коментарі NYT високопоставлений західний військовий, який має досвід у підводній війні, заявив, що не впевнений у тому, які тактичні дії могли бути зроблені. Але він зазначив, що, оскільки підводні човни діють дуже потайливо, Трамп міг вільно заявити, що він вживає заходів, а росіяни мали б вирішити, вірити йому чи ні.

Конфлікт Трампа і Медведєва

Раніше Трамп наказав відправити два атомні підводні човни "у відповідні регіони" через висловлювання Медведєва. За його словами, він віддав наказ на випадок, якщо "безрозсудні і підбурювальні висловлювання" Медведєва "виявляться не просто словами".

Він також заявив, що "США повністю готові до ядерної війни з Росією".

Вас також можуть зацікавити новини: