Він підкреслив, що США "захищатимуть людей".

Американський лідер Дональд Трамп фактично заявив, що "США повністю готові до ядерної війни з Росією". Про це пише Clash Report.

Журналісти поставили йому запитання на Південній галявині Білого дому, і зокрема запитали про допис, у якому написав, що розпорядився вивести на позиції два "атомні" підводні човни.

"Ну, нам довелося це зробити. Просто нам треба бути акуратними. Прозвучала погроза, і ми подумали, що це некоректно. Тому мені потрібно бути обережним. І я роблю це виходячи з [інтересів] безпеки нашого народу. Прозвучала погроза з боку колишнього президента Росії", - сказав Трамп.

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Він підкреслив, що США "будуть захищати людей":

"Медведєв говорив про ядерку, якщо ми говоримо про ядерку, ми повинні бути [до цього] готові. Ми - повністю готові".

Конфлікт Трампа і Медведєва

Трамп і Медведєв посварилися в соцмережах, після того як заступник голови Радбезу РФ натякнув на можливу передачу ядерної зброї Ірану, а також розкритикував ультиматум США щодо завершення російсько-української війни. У відповідь американський лідер запропонував Медведєву "стежити за словами".

Пізніше Трамп наказав відправити два атомні підводні ч овни "у відповідні регіони" через висловлювання Медведєва. За його словами, він віддав наказ на випадок, якщо "нерозумні та підбурювальні висловлювання" Медведєва "виявляться не просто словами".

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