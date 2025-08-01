Президент США відповів на провокаційні висловлювання російського чиновника.

Президент США Дональд Трамп заявив про власне розпорядження щодо розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних районах" на випадок, якщо "дурні" і провокаційні заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва "виявляться чимось більшим".

"Нині він є заступником голови Ради безпеки РФ. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, я сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - заявив він у Truth Social.

Погрози Медведєва - що відомо

Зовсім нещодавно Медведєв, у відповідь на заяви Трампа, погрожував США "Мертвою рукою" (системою "Периметр") - системою автоматичного запуску ядерних ракет по цілям у США та країнах НАТО, створеною в СРСР.

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Вона має спрацьовувати в разі смерті вищого командування або ж іншої "надзвичайної події", під час якої було знищено лінії зв'язку у самій Росії.

Дональд Трамп - останні заяви

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім нещодавно Трамп озвучував втрати України і Росії в повномасштабній війні. За його словами, окупанти від початку 2025 року втратили понад сто тисяч осіб, тоді як Україна - лише 8 тисяч.

Крім того, президент США також заявляв, що Росія здійснює "огидні" дії, обстрілюючи мирні українські міста. Американський лідер ще згадав, що готовий відповісти на "мовчання" Путіна у відповідь на спроби мирного врегулювання війни.

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