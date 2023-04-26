Російські дипломати заявили, що Великій Британії "не піти від відповідальності".

У Росії загрожують Великій Британії відповідальністю за наслідки застосування на фронті снарядів зі збідненим ураном.

Як пише російське пропагандистське видання ТАСС, так посольство Росії в Лондоні відреагувало на заяву заступника Міністра оборони Великої Британії Джеймса Хіппі про те, що снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2 вже відправили в Україну.

"Велика Британія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном, які були передані ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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Снаряди з збідненим ураном для України

Нагадаємо, що в березні Міністерство оборони Великої Британії анонсувало передачу Україні бронебійних снарядів, що містять збіднений уран.

Після цього російський президент Путін сказав, що вони повинні будуть реагувати на те, що що "колективний Захід" нібито починає застосовувати зброю з ядерним компонентом.

У Міноборони Великої Британії звинуватили його в спробі дезінформувати людей і відзначили, що цей матеріал не має ніякого відношення до ядерної зброї.

Вчора заступник Міністра оборони Джеймс Хіппі заявив, що вони вже відправили в Україну снаряди зі збідненим ураном.

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